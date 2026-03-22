La Svezia ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali 2026 di curling femminile, che si concludono oggi sul ghiaccio di Calgary (Canada). Le scandinave hanno sconfitto il Giappone con il punteggio di 8-5 nell’atto conclusivo che ha messo in palio il terzo posto: il quartetto in gara era diverso da quello che un mese fa si meritò la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma il risultato odierno certifica ulteriormente la grande caratura di questo Paese quando si parla di stone. La skip Isabella Wranaa (Campionessa Olimpica nel doppio misto insieme al fratello), la vice e third Almida De Val, la seconda Maria Laon... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, la Svezia conquista il bronzo ai Mondiali: ciliegina dopo l’oro olimpico (con un altro quartetto)

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