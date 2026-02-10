L' Italia conquista l’oro nella staffetta mista Short Track e il bronzo nel misto curling

L’Italia torna a salire sul podio ai Giochi olimpici di Milano Cortina. Questa volta, gli atleti azzurri hanno conquistato l’oro nella staffetta mista di Short Track e il bronzo nel misto di curling. Dieci medaglie in totale, come il giorno del grande trionfo, e un riconoscimento speciale per Arianna Fontana, che con la sua vittoria ha scritto un’altra pagina importante della storia dello sport italiano.

AGI -  Dieci  come il giorno del  trionfo, dieci come la  decima medaglia  dell' Italia Team  ai  Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, dieci come il voto per i quattro  staffettisti azzurri  (più due) che hanno contribuito a consegnare  Arianna Fontana  alla Storia. Primo giorno dedicato allo  short track, prima finale e subito  trionfo tricolore. In un orario insolito per la  pista corta, il 'lunch time', la 'Milano Ice Skating Arena' si è colorata d'azzurro.  Elisa Confortola  (Fiamme Oro),  Arianna Fontana  (IceLab Bergamo),  Thomas Nadalini  (Fiamme Oro) e  Pietro Sighel  (Fiamme Gialle), i finalisti, più Chiara Betti e Luca Spechenhauser, impiegati nei turni precedenti e quindi anche loro  medagliati, hanno migliorato l'argento della  staffetta mista  di quattro anni fa nell'edizione cinese, quella che tutti si ricorderanno per il Covid e le restrizioni. 🔗 Leggi su Agi.it

