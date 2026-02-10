L’Italia torna a salire sul podio ai Giochi olimpici di Milano Cortina. Questa volta, gli atleti azzurri hanno conquistato l’oro nella staffetta mista di Short Track e il bronzo nel misto di curling. Dieci medaglie in totale, come il giorno del grande trionfo, e un riconoscimento speciale per Arianna Fontana, che con la sua vittoria ha scritto un’altra pagina importante della storia dello sport italiano.

AGI - Dieci come il giorno del trionfo, dieci come la decima medaglia dell' Italia Team ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, dieci come il voto per i quattro staffettisti azzurri (più due) che hanno contribuito a consegnare Arianna Fontana alla Storia. Primo giorno dedicato allo short track, prima finale e subito trionfo tricolore. In un orario insolito per la pista corta, il 'lunch time', la 'Milano Ice Skating Arena' si è colorata d'azzurro. Elisa Confortola (Fiamme Oro), Arianna Fontana (IceLab Bergamo), Thomas Nadalini (Fiamme Oro) e Pietro Sighel (Fiamme Gialle), i finalisti, più Chiara Betti e Luca Spechenhauser, impiegati nei turni precedenti e quindi anche loro medagliati, hanno migliorato l'argento della staffetta mista di quattro anni fa nell'edizione cinese, quella che tutti si ricorderanno per il Covid e le restrizioni. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'Italia conquista l’oro nella staffetta mista Short Track e il bronzo nel misto curling

