Flora Tabanelli fuoriclasse a 18 anni | oro ai Mondiali X-Games e Coppa del Mondo prima del bronzo olimpico!

Flora Tabanelli ha conquistato il suo primo bronzo olimpico a soli 18 anni, dopo aver vinto oro ai Mondiali, medaglie ai X-Games e successi nella Coppa del Mondo. La giovane sciatrice di Bologna si è fatta notare già in giovane età, accumulando medaglie e riconoscimenti importanti in diverse competizioni internazionali. Questa sera, alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ha scritto un nuovo capitolo della sua carriera con una performance che ha sorpreso gli appassionati di freestyle.

Flora Tabanelli ha fatto la storia dello sci freestyle italiano, diventando la prima medagliata azzurra alle Olimpiadi: il bronzo vinto questa sera a Livigno, ai Giochi di Milano Cortina 2026 è solo l'ultima perla della carriera della 18enne nativa di Bologna, che vanta già un palmares di tutto rispetto. La classe 2007 in un fantastico inizio di 2025 ha conquistato la vittoria agli X Games di Aspen nel big air, specialità in cui ha poi vinto anche l'oro ai Mondiali in Engadina, portando a casa sia la Coppa del Mondo di specialità che quella generale, condite da tre vittorie (due nel big air ed una nello slopestyle).