Nel pomeriggio italiano si è deciso il programma delle semifinali dei Mondiali di curling femminile, che si stanno disputando a Calgary, in Canada. La Svezia e il Giappone sono le due squadre che hanno passato il turno, qualificandosi per la fase successiva della competizione. La rassegna si sta svolgendo sulla superficie di ghiaccio canadese e i match sono ormai definiti.

Il dado é tratto. Nel pomeriggio (orario italiano) si é finalmente definito il quadro delle semifinali valide per i Campionati Mondiali 2026 di curling femminile, rassegna in fase di svolgimento presso il ghiaccio di Calgary, in Canada. A raggiungere rispettivamente la Svizzera e le padrone di casa, già al penultimo atto per via del miglior piazzamento nel Round Robin, sono state infatti Giappone e Svezia, abili a battere Turchia e Corea del Sud. Davvero combattutissima la partita tra le giapponesi e le anatoliche, conclusa con il punteggio di 5-7 al termine di un vìs-à-vìs tiratissimo, dove a fare la differenza sono stati due timbri messi a referto nel terzo end con cui le asiatiche hanno guidato le operazioni fino alla decima ripresa, dove hanno tenuto il martello siglato il sigillo della sicurezza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, Svezia e Giappone accedono in semifinale ai Mondiali

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