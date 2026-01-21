Groenlandia | Ci prepariamo a un intervento militare Usa Pronto un team di emergenza con polizia e Comando artico

Gli Stati Uniti continuano a mostrare interesse per la Groenlandia, considerando un possibile intervento militare. Nuuk si prepara a ogni evenienza, mettendo in campo un team di emergenza con polizia e unità specializzate del Comando artico. La situazione evidenzia l’importanza strategica della regione, senza escludere nessuna opzione, nel contesto delle tensioni internazionali e delle dinamiche geopolitiche in atto.

Gli Stati Uniti “non hanno cambiato idea”: vogliono la Groenlandia. Per questo motivo Nuuk non esclude nulla, neanche un loro intervento militare, e si sta preparando ad affrontare ogni evenienza. E’ il messaggio che il primo ministro Jens-Frederik Nielsen e il vicepremier Múte B. Egede hanno rivolto alla popolazione in una conferenza stampa tenuta martedì nella capitale dell’isola artica. La pressione di Washington nelle ultime settimane è cresciuta: “Tutti nella nostra società ne siamo toccati emotivamente e mentalmente. Lo sentiamo tutti, dai bambini agli anziani”. ha detto Egede nel colloquio con i giornalisti ripreso dai principali media locali tra cui la Kalaallit Nunaata Radioa, l’emittente radiotelevisiva pubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Usa, Johnson: "Intervento militare in Groenlandia? Non penso sia appropriato"Il presidente della Camera repubblicana Mike Johnson ha dichiarato di non aver discusso, durante l’incontro con Donald Trump, di un possibile intervento militare degli Stati Uniti in Groenlandia.

Groenlandia, la Francia rassicura sull’ipotesi intervento Usa: “No opzione militare”Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, ha sottolineato l’importanza di valutare con cautela le voci sull’ipotetico intervento militare degli Stati Uniti in Groenlandia.

Groenlandia, Meloni: Non credo in un'azione militare degli Usa e non la condividerei

Groenlandia: Ci prepariamo a un intervento militare Usa. Pronto un team di emergenza con polizia e Comando articoGli Stati Uniti non hanno cambiato idea: vogliono la Groenlandia. Per questo motivo Nuuk non esclude nulla, neanche un loro intervento militare, e si sta preparando ad affrontare ogni evenienza. E’ ... ilfattoquotidiano.it

Groenlandia, Ue prepara risposta ai dazi di Trump: piano da 93 miliardiSecondo il Financial Times, Bruxelles studia tariffe e misure nei confronti di aziende americane ... adnkronos.com

Von der Leyen: "Massiccio aumento di investimenti Ue in Groenlandia. Con Usa preferiamo il dialogo, ma siamo preparati ad agire uniti". La presidente della Commissione Ue parlando in Aula a Strasburgo: "Le minacce tariffarie un errore" #ANSA https://www. - facebook.com facebook