A L'Avana, Cuba, è tornato il blackout che ha coinvolto tutta l’isola, lasciando le strade al buio. La crisi energetica ed economica continua ad aggravarsi, con le utenze senza corrente da diverse ore. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli sulle cause dell’interruzione e le zone colpite. La popolazione si trova a far fronte a questa situazione senza precedenti.

Un nuovo blackout ha interessato l’intera isola di Cuba, mentre la crisi energetica ed economica si aggrava. Si tratta del terzo grande blackout nell’isola negli ultimi quattro mesi. La rete elettrica cubana, ormai obsoleta, si è deteriorata drasticamente negli ultimi anni, causando interruzioni quotidiane. Tuttavia, il governo ha attribuito le proprie difficoltà anche al blocco energetico imposto dagli Stati Uniti, dopo che a gennaio Donald Trump aveva minacciato di imporre dazi a qualsiasi Paese che vendesse o fornisse petrolio a Cuba. L’amministrazione Usa chiede che L’Avana rilasci i prigionieri politici e proceda verso una liberalizzazione politica ed economica in cambio della revoca delle sanzioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, la vita a L'Avana prosegue completamente al buio

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