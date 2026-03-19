Dimmi come fai a vivere quando non hai più nessuno da perdere Mamma non parla molto le stai spezzando il cuore | la canzone di Cruz Beckham per il fratello Brooklyn
Altro che pace: in casa Beckham il gelo resta e adesso passa anche dalla musica. Cruz Beckham, 21 anni, ha portato sul palco un brano ancora inedito, Loneliest Boy, e per i fan non ci sono dubbi: è un messaggio diretto al fratello maggiore Brooklyn, da mesi centro di una frattura familiare. Il titolo della canzone è già un programma, “ Il ragazzo più solo “, ma sono i versi a far parlare. Nel pezzo Cruz canta: “Ragazzo più solo, mamma non parla molto Le stai spezzando il cuore Si vede nelle piccole cose che non fai”. Secondo molti, a partire da Page Six, il riferimento è chiarissimo ed è alla mamma, Victoria Beckham, che da mesi sarebbe “completamente devastata” per l’allontanamento del figlio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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