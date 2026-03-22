crollo a scuola monumento per le 14 vittime

A Milano è stato inaugurato un monumento dedicato alle 14 vittime del crollo del muro di cinta della scuola Devota Maculan avvenuto il 21 marzo 1951. L’opera rende omaggio ai bambini e alle bambine che persero la vita in quell’incidente. La cerimonia si è svolta nel rispetto della memoria delle piccole vittime, alla presenza di rappresentanti e familiari.

A Milano un monumento ricorda le piccole vittime della scuola Devota Maculan, che morirono in seguito al crollo del muro di cinta dell’istituto il 21 marzo del 1951. L’opera, dalla forma che ricorda un alveare, è stata realizzata dall’amministrazione comunale su proposta del Municipio 6, in occasione del 75° anniversario della tragedia in cui persero la vita 13 bambine e un bambino, e si aggiunge al piccolo manufatto che era già presente in via Lorenteggio angolo via Imbonati. Il 21 marzo del 1951, a causa del forte vento, intorno a mezzogiorno un gruppo di bambine e bambini della scuola Devota Maculan cercava riparo lungo il marciapiede di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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