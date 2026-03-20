Crollo di un casolare a Roma | due le vittime indagini in corso

Due persone sono morte in un incidente avvenuto all’interno di un casolare abbandonato nel Parco degli Acquedotti a Roma. La struttura è crollata improvvisamente, causando la tragedia. Sul luogo sono presenti le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che stanno conducendo le operazioni di recupero e le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La zona è stata messa sotto sequestro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ipotesi sul crollo. Due persone hanno perso la vita nel crollo di un casolare abbandonato situato all’interno del Parco degli Acquedotti, a Roma. Tra le principali piste investigative, come scrive l’Ansa, emerge l’ipotesi che le vittime stessero manipolando un ordigno artigianale, circostanza che potrebbe aver provocato il cedimento della struttura. Identità delle vittime. Sempre l’agenzia Ansa, scrive che secondo le prime informazioni, le due persone decedute sarebbero riconducibili all’area anarchica, elemento che gli investigatori starebbero valutando con attenzione per comprendere il contesto dell’accaduto. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Crollo di un casolare a Roma: due le vittime, indagini in corso Articoli correlati Crollo parziale del tetto in centro a Girifalco: soccorsi due residenti, in corso indagini sulle causeUn crollo parziale della copertura e del solaio ha colpito un edificio di due piani fuori terra in Via Fratelli Bandiera, numero 77, a Girifalco, nel... Tropea, mare restituisce due corpi: shock tra gli studenti, indagini in corso per l’identità delle vittime.Una scoperta straziante ha scosso la costa di Tropea, in Calabria, nelle prime ore di oggi. Tutti gli aggiornamenti su Crollo di un casolare a Roma due le... Temi più discussi: Manduria, crolla un casolare nelle campagne: 76enne muore sotto le macerie. Era l'ex presidente della Pro Loco; Nuoro, bimbi travolti nel crollo del casolare: Ythan non è morto per colpa sua, riaprire l’inchiesta; Morti nel crollo di un casale, ieri sera sentito un boato; Manduria, 76enne muore dopo il crollo di un casolare: Leonardo Fanuli era stato il presidente della Pro loco. Crollo in casale abbandonato al parco degli Acquedotti a Roma, due mortiCrollo del solaio di un casale abbandonato nel parco degli Acquedotti a Roma. I vigili del fuoco hanno trovato all'interno i corpi di due persone, un uomo e una donna. Le ricerche proseguono per accer ... ansa.it Casolare nel Parco degli Acquedotti, le vittime sarebbero due anarchici, morti per un ordigno che stavano fabbricandoTragedia a Roma: crolla il solaio di un edificio abbandonato nel Parco degli Acquedotti, morti un uomo e una donna che vi trovavano riparo ... ilfattoquotidiano.it Due morti nel crollo di un casolare al parco degli Acquedotti a #Roma. Le vittime appartenevano al gruppo di Alfredo Cospito: prende piede la pista anarchica, stavano costruendo una bomba - facebook.com facebook #Roma, dalle ore 9:10 intervento dei #vigilidelfuoco al Parco degli Acquedotti, zona Capannelle, per il crollo di un fabbricato usato come riparo da senza fissa dimora: rinvenuti i corpi privi di vita di due persone. In corso operazioni per escludere presenza di al x.com