Esplosione a Roma pista anarchica | chi sono le vittime e l’ipotesi degli inquirenti prima del crollo

Un’esplosione si è verificata nel Parco degli Acquedotti a Roma, causando il crollo di un casale abbandonato. Nella tragedia sono rimaste coinvolte due persone, che hanno perso la vita. Gli inquirenti stanno indagando sulla pista anarchica come possibile causa dell’incidente, mentre si cercano ulteriori dettagli su quanto accaduto prima del crollo.

Cosa è successo nel Parco degli Acquedotti?. Un’esplosione improvvisa, poi il crollo di un casale abbandonato e due vittime. È questo lo scenario che si è presentato agli investigatori nel Parco degli Acquedotti, a Roma, dove nelle ultime ore si è aperto un caso che potrebbe avere implicazioni ben più ampie. Secondo i primi rilievi, il crollo sarebbe stato causato da una deflagrazione. Sotto le macerie sono stati trovati i corpi di un uomo e una donna, successivamente identificati. Chi sono le vittime e perché si parla di pista anarchica?. Le due persone decedute sono Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone. Secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbero legati ad ambienti anarchici vicini ad Alfredo Cospito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Forse stavano maneggiando un ordigno le due persone morte nel crollo di un casolare nel Parco degli Acquedotti di Roma. Stando alle indagini, il crollo sarebbe infatti stato provocato da un'esplosione: ancora in corso rilievi tecnici della polizia. https://shorturl - facebook.com facebook

C’è la pista anarchica dietro l’esplosione che ha ucciso un uomo e una donna, morti dopo il crollo del tetto di uno stabile all’interno del parco degli Acquedotti. Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, le due vittime, appartenevano al gruppo di Alfredo Cospi x.com