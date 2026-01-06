Tragico incidente a Volpiano | scontro frontale tra due auto morto un uomo di 31 anni e due persone ferite

Un grave incidente si è verificato oggi a Volpiano, lungo corso Europa, intorno alle 18:40. Due veicoli sono entrati in collisione frontale nelle vicinanze del deposito Eni, provocando la morte di un uomo di 31 anni e il ferimento di altre due persone. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente e le condizioni dei coinvolti.

Tragico incidente stradale oggi, 6 gennaio, a Volpiano. Intorno alle 18,40, due auto si sono scontrate frontalmente in corso Europa, all'altezza del deposito Eni.Una vittima e due feritiUn uomo di 31 anni è morto in seguito alle ferite riportate nell'incidente. Era il conducente di una delle due.

