Il Napoli si prepara ad affrontare la sfida di Cagliari con una formazione che vede in campo De Bruyne dal primo minuto, tornando in panchina dopo un infortunio. La squadra, guidata dall’allenatore, ha inserito anche altri elementi con esperienza internazionale, rafforzando così la propria rosa. La partita si svolgerà in terra sarda, con il Napoli deciso a portare a casa punti importanti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli va a Cagliari con un’anima sempre più internazionale e con una chiara impronta britannica nel cuore del gioco. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Antonio Conte è pronto ad affidarsi agli uomini arrivati dalla Premier League per dare forza, ritmo e qualità a una squadra che cerca la quarta vittoria consecutiva dopo i successi contro Verona, Torino e Lecce. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport mette al centro della scena De Bruyne, McTominay e Gilmour, tre interpreti che dovranno accendere anche Hojlund, riferimento offensivo del gruppo azzurro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Conte si affida ai “Premier”: De Bruyne torna dal 1’ per la sfida di Cagliari”

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