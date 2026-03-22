Il Napoli ha riaccolto Kevin De Bruyne, confermando la sua importanza all’interno della squadra. L’ultimo articolo del Corriere dello Sport lo definisce ancora “il Fab One”, sottolineando il suo ruolo chiave nel centrocampo. Con il ritorno del giocatore, il club riprende a puntare su di lui per rafforzare le proprie prestazioni e ambizioni stagionali.

"> Il Napoli ritrova Kevin De Bruyne e ritrova anche ambizioni e qualità. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il belga è tornato protagonista dopo mesi difficili, celebrando il rientro con un messaggio semplice ma significativo: “Primi novanta minuti e vittoria”. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come il ritorno del numero 10 coincida con tre successi consecutivi, segnale evidente del suo impatto sulla squadra. Tre presenze, una crescita costante e una certezza: De Bruyne è di nuovo al centro del progetto tecnico. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport sottolinea come la sua disponibilità rappresenti un fattore determinante per lo sprint finale verso il secondo posto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “De Bruyne è sempre il Fab One”

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