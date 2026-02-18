Corriere dello Sport | De Bruyne prepara la valigia

Kevin De Bruyne si prepara a lasciare il Manchester City, spinto da una nuova opportunità di carriera. Dopo aver trascorso anni in Inghilterra, il centrocampista belga sta organizzando i bagagli in vista di un possibile trasferimento al Napoli. La trattativa si fa concreta e il giocatore si sta già muovendo per affrontare questa svolta.

"> Tra qualche giorno il Napoli riabbraccerà il suo sceriffo del centrocampo. Kevin De Bruyne è atteso domenica in città, mentre la squadra sarà impegnata a Bergamo contro l’Atalanta. Da lunedì potrebbe rivedersi a Castel Volturno per iniziare la fase di riatletizzazione che dovrà gradualmente restituirlo al campo e ad Antonio Conte. Lo racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, ripercorrendo la lunga strada iniziata il 25 ottobre, quando contro l’Inter – calciando il rigore dell’1-0 – il belga si fermò per una grave lesione al bicipite femorale della coscia destra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

