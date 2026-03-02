Lukaku e De Bruyne sono impegnati in un percorso di qualificazione con le rispettive nazionali, con undici partite ancora da disputare. Il loro obiettivo è conquistare un posto al prossimo Mondiale, che si giocherà in Qatar. La loro presenza nelle partite di qualificazione sarà determinante per le speranze delle rispettive squadre nazionali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il sogno americano passa da Napoli. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, le prossime undici partite saranno decisive non solo per la corsa Champions degli azzurri, ma anche per il futuro internazionale di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Fabio Tarantino, sulle colonne del Corriere dello Sport, sottolinea come i due leader del Belgio puntino al quarto Mondiale insieme. Un percorso iniziato nel 2014 in Brasile, proseguito nel 2018 con il terzo posto in Russia – Lukaku capocannoniere dei Diavoli Rossi con quattro reti – e proseguito nel 2022 in Qatar, chiuso con l’amara eliminazione nella fase a gironi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Lukaku e De Bruyne, undici partite per inseguire il sogno Mondiale”

