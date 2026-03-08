Corri con Luca quando gli amici non dimenticano Foto e classifica

Nel Parco di San Rossore a Pisa si è svolta la seconda edizione di “Corri con Luca”, una manifestazione dedicata alla memoria di un amico scomparso dopo undici anni di lotta contro la Sla. La corsa ha coinvolto numerosi partecipanti, e alla fine è stata pubblicata una classifica con i risultati della competizione. L’evento ha visto la presenza di molti amici e appassionati di corsa.

Pisa, 8 marzo 2026 – Nella suggestiva cornice del Parco di San Rossore, a Pisa, si è disputata la seconda edizione della "Corri con Luca", manifestazione nata per ricordare un amico che, dopo undici anni di lotta contro la Sla, ha dovuto arrendersi alla malattia. Corri con Luca, le foto Gli amici, però, non lo hanno dimenticato e hanno scelto ancora una volta di celebrarne la memoria proprio nei luoghi dove amava allenarsi, lungo i sentieri del parco che per lui erano diventati casa. La gara, organizzata dal GS Parco Alpi Apuane insieme all'associazione "Corri con Luca", si è svolta sulla distanza di 10 chilometri, con un percorso misto tra asfalto e strade bianche immerso nella natura del parco.