Inter News 24 Cordoba, leggenda dell’Inter, ha parlato del futuro dei nerazzurri nella prossima stagione: le sue dichiarazioni. L’ex difensore dell’ Inter Ivan Cordoba, intervenuto nel programma “Fuori classe” su DAZN, ha analizzato il futuro del club nerazzurro in vista della prossima stagione. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Il leggendario centrale colombiano ha espresso grande fiducia nel lavoro di Cristian Chivu e della proprietà Oaktree, sottolineando come la squadra che guida la Serie A con 68 punti sia pronta a un ulteriore salto di qualità internazionale. PAROLE – « Finale un colpo che ti fa tremare e ti fa sentire disorientato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cordoba avvisa l’Inter: «Vedo 3-4 cose grosse in estate, qualcuno di importante andrà via». Il futuro secondo Ivan

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