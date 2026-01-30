Mercato Inter suggestione Goretzka per l’estate! Andrà via a parametro zero dal Bayern Monaco
Con l’estate alle porte, il mercato dell’Inter si riaccende con una suggestione che fa discutere. Secondo voci di corridoio, il club potrebbe puntare su Leon Goretzka, che a fine stagione lascerà il Bayern Monaco a parametro zero. I nerazzurri stanno valutando questa possibilità, sperando di mettere le mani su un centrocampista di grande livello senza dover pagare una cifra di trasferimento. La trattativa non è ancora ufficiale, ma l’idea di rinforzare la mediana con un giocatore di esperienza e qualità sta già facendo sognare i tifosi
Inter News 24 . Segui ultimissime. Il panorama del calcio internazionale è stato scosso da un annuncio che cambia gli equilibri del prossimo mercato estivo. Leon Goretzka, il centrocampista tedesco classe 1995, noto per la sua struttura fisica imponente e la capacità di dominare la mediana come un vero box-to-box, lascerà ufficialmente il Bayern Monaco a luglio. La notizia, riportata originariamente dai media tedeschi e confermata dai vertici del club bavarese, apre scenari clamorosi per le big europee. 🔗 Leggi su Internews24.com
