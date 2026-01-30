Mercato Inter suggestione Goretzka per l’estate! Andrà via a parametro zero dal Bayern Monaco

Con l’estate alle porte, il mercato dell’Inter si riaccende con una suggestione che fa discutere. Secondo voci di corridoio, il club potrebbe puntare su Leon Goretzka, che a fine stagione lascerà il Bayern Monaco a parametro zero. I nerazzurri stanno valutando questa possibilità, sperando di mettere le mani su un centrocampista di grande livello senza dover pagare una cifra di trasferimento. La trattativa non è ancora ufficiale, ma l’idea di rinforzare la mediana con un giocatore di esperienza e qualità sta già facendo sognare i tifosi

