Tempo di lettura: 2 minuti Il Victoria Solofra conquista la Coppa Italia Regionale 20252026 e ottiene la promozione in Serie B. Al PalaTriccoli di Jesi, la formazione irpina supera la Chemiba Cerreto d’Esi con il punteggio di 7-4 dopo i tempi supplementari. La gara si sblocca nel primo tempo con la doppietta di Cacace (4’ e 49’’) e le reti di Davalos (19’ e 29’), che portano il Solofra sul 4-0 all’intervallo. Nella ripresa la Chemiba rientra in partita con Da Silva (1’, 15’ e 38’) e Gumeniuk (11’ e 13’), riportando il risultato in equilibrio sul 4-4. Nei tempi supplementari il Victoria Solofra trova il nuovo vantaggio con Orvieto (2’49’’ sts) e allunga con Davalos (3’17’’ sts) e Vona (4’14’’ sts). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Coppa Italia al Victoria Solofra: 7-4 alla Chemiba, decisivi i supplementari

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