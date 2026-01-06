Il Victoria Solofra conquista la Coppa Italia | il Molise nel mirino

Il Victoria Solofra si è aggiudicato la fase regionale della Coppa Italia di Serie C1, battendo il Vesuvio 2-1 nella finale di Cercola. La squadra gialloblù, guidata da mister Luciano Miele, ha dimostrato compattezza e determinazione, conquistando un risultato importante nel percorso verso obiettivi più ambiziosi. La vittoria rafforza la presenza del club nel panorama regionale e rappresenta un passo significativo nella sua crescita sportiva.

Il parquet di Cercola consacra il Victoria Solofra. La compagine gialloblù mette in bacheca la fase regionale della Coppa Italia di Serie C1, superando per 2-1 il Vesuvio in una finale che ha premiato il cinismo e la solidità del gruppo guidato da mister Luciano Miele. Non è stata solo la vittoria di un singolo, ma il trionfo di un progetto tecnico che, da neopromossa, vede il club del presidente Gabriele Maffei sedersi sul trono più alto della Campania. La gara si è giocata su ritmi altissimi. Dopo un avvio di studio, è Longobardi a far tremare la traversa, segnale di un Solofra in grado di far male ad ogni affondo.

