Diretta gol Coppa Italia LIVE | 1-1 in Bologna Lazio si va ai supplementari

Inizia il secondo tempo tra Bologna e Lazio, con il punteggio fermo sull’1-1. La partita, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, si decide ora ai supplementari. La tensione sale, i giocatori corrono e cercano il gol che potrebbe regalare l’accesso alle semifinali. La partita è aperta e ogni azione può fare la differenza.

Diretta gol Coppa Italia LIVE: 1-1 in Bologna Lazio Questa mattina si gioca il match tra Bologna e Lazio valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. LIVE Coppa Italia Primavera | Lazio Bologna Coppa Italia: in campo Bologna-Lazio 1-0 DIRETTA-GOL e FOTOLa Lazio, dopo il pareggio a Torino contro la Juventus, si tuffa nella competizione nazionale diventata, a questo punto della stagione, la porta principale per accedere all'Europa e non trascorrere un ... Colpo di testa di Castro da angolo, palla deviata da Gila un po' ma il gol è assolutamente da assegnare all'attaccante: 1-0Biancocelesti e rossoblù si sfidano nell'ultimo quarto di finale di Coppa Italia: chi vince va in semifinale, chi perde viene eliminato ...

