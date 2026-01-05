Matteo Lavelli, nato nel 2006, è un giovane talento dell’Inter lanciato da Chivu durante la partita contro il Bologna. Al minuto 83, in un momento importante, entra in campo sostituendo Thuram, segnando il suo debutto in una gara ufficiale con la prima squadra. Un passaggio significativo nella sua crescita, che testimonia le opportunità offerte dal settore giovanile nerazzurro.

Minuto 83’, San Siro si alza in piedi: esce Marcus Thuram, entra un ragazzo che fino a poco tempo fa quel campo lo osservava da lontano. La vittoria dell’Inter contro il Bologna non vale soltanto tre punti, ma racconta anche una storia che guarda al futuro. È il momento di Matteo Lavelli, classe 2006, al debutto in Serie A, lanciato da Cristian Chivu in una gara già ampiamente indirizzata. Dall’Under 23 alla prima squadra: il percorso di Lavelli. Nato l’8 dicembre 2006, Matteo Lavelli rappresenta uno dei prospetti più interessanti cresciuti nel settore giovanile nerazzurro. In questa stagione ha trovato spazio e continuità con l’ Inter Under 23 guidata da Stefano Vecchi, impegnata nel campionato di Serie C. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, chi è Matteo Lavelli: il classe 2006 nerazzurro lanciato da Chivu contro il Bologna

Leggi anche: Il “pocho” Lavelli ha esordito a San Siro: ecco chi è il classe 2006

Leggi anche: San Siro applaude Matteo Lavelli, il baby “pocho” che Chivu ha fatto esordire contro il Bologna

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il pocho Lavelli ha esordito a San Siro | ecco chi è il classe 2006; Lavelli | Che emozione l’esordio Da interista San Siro è lo stadio più bello.

Inter, l'U18 mette nel mirino il primo posto: decisivo (tanto per cambiare...) Matteo Lavelli - L'attaccante nerazzurro ha realizzato il suo terzo gol in campionato nell'ultimo turno contro il Sassuolo. tuttomercatoweb.com

Lotta e carattere: chi è Matteo Lavelli, l’attaccante della Primavera convocato da Inzaghi per Milan-Inter - Alla scoperta dell’attaccante classe 2006 convocato da Simone Inzaghi per l’andata di Coppa Italia Milan- gianlucadimarzio.com

L'Inter blinda De Pieri e Lavelli: ufficiali i rinnovi - Sguardo sulla prima squadra ma non solo, l'Inter pensa anche al futuro e blinda i suoi talenti di domani: Giacomo De Pieri e Matteo Lavelli. calciomercato.com

Nel finale di Inter-Bologna, San Siro ha applaudito l’ingresso in campo di un giovanissimo calciatore: Matteo Lavelli. Classe 2006 ha compiuto il suo esordio ufficiale in Serie A grazie a Chivu, che lo aveva già fatto debuttare ai tempi della Primavera nerazzurr - facebook.com facebook

L'ingresso di Matteo Lavelli. Era atteso oggi per Inter Under 23-Novara, Chivu gli regala Inter-Bologna x.com