Referendum 22-23 marzo più di 290mila bolognesi al voto Tessera elettorale cosa c’è da sapere

Il 22 e 23 marzo si svolge il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, con oltre 290mila bolognesi chiamati alle urne. In città, i cittadini sono invitati a utilizzare la tessera elettorale, di cui è importante conoscere le modalità di voto e le procedure da seguire. La consultazione riguarda le modifiche costituzionali e coinvolge tutti i residenti che intendono esprimere la propria opinione.

Bologna, 19 marzo 2026 – Il 22 e 23 marzo si vota per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Domenica 22 si vota dalle 7 alle 23, lunedì 23 si vota invece dalle 7 alle 15. Poi inizierà lo spoglio delle schede. Nel Comune di Bologna gli aventi diritto sono 290.209 cittadinie elettoritrici. A partire da questa consultazione elettorale, le elettrici e gli elettori non sono più suddivisi per genere maschile e femminile, ma in due elenchi separati e ordinati per cognome in ordine alfabetico (A-L e M-Z). La modifica è stata apportata dalla legge n. 72 del 2025. Per cosa si vota al referendum del 22 e 23 marzo. Si tratta di un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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