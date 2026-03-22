Conflitto in Medio Oriente l' Iran pone sei condizioni per la fine della guerra ECCO QUALI

L’Iran ha presentato sei condizioni per fermare il conflitto con gli Stati Uniti e Israele. Il governo iraniano ha annunciato le sue richieste, che devono essere soddisfatte affinché si possa considerare la fine delle ostilità. Le condizioni riguardano vari aspetti legati alla regione e alle relazioni internazionali, ma finora non sono state riformulate o negoziate pubblicamente.

L’Iran ha posto sei condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti e Israele: la garanzia che il conflitto non si ripeta, la chiusura delle basi militari statunitensi nella regione, il pagamento di un risarcimento all’Iran, la fine della guerra contro tutti i gruppi regionali affiliati all’Iran, l’attuazione di un nuovo regime giuridico per lo Stretto di Hormuz e il perseguimento penale e l’estradizione degli operatori dei media anti-iraniani. Lo riferisce l’agenzia Tasnim, emanazione dei Pasdaran. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Conflitto in Medio Oriente, l'Iran pone sei condizioni per la fine della guerra. ECCO QUALI Articoli correlati Iran: sei condizioni per la fine del conflittoABBONATI A DAYITALIANEWS Le richieste avanzate da Teheran L’Iran ha definito sei condizioni fondamentali per mettere fine al conflitto con Stati... Leggi anche: Guerra in Medio Oriente 2026: gli USA e Israele contro l’Iran, il conflitto oltre i confini Conflitto in Iran, Sanchez risponde a Trump: “La Spagna dice no alla guerra” Tutto quello che riguarda Medio Oriente Temi più discussi: Qatar, con il conflitto in Medio Oriente va in crisi l’impero del gas; Medio Oriente, da guerra di bombardamenti a conflitto totale: come cambia lo scenario; Con conflitto in Medio Oriente verso ribasso prospettive Pil mondiale 2026; Medio Oriente, l'attacco israeliano a South Pars apre una nuova fase del conflitto. Conflitto in Medio Oriente, l'Iran pone sei condizioni per la fine della guerra. ECCO QUALIL’Iran ha posto sei condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti e Israele: la garanzia che il conflitto non si ripeta, la chiusura delle basi ... gazzettadelsud.it Dall'Iran a Israele passando per l'Europa, tutti i paesi coinvolti nella nuova guerra in Medio OrienteIl conflitto nella regione continua ad allargarsi: un punto aggiornato di tutti gli attori statali che hanno un ruolo, diretto o indiretto, nell'escalation in corso ... wired.it L'escalation in Medio Oriente ha reso nuovamente insicuro il Canale di Suez. Così, le compagnie hanno ripreso a circumnavigare l'Africa e, di conseguenza, a prediligere città più vicine allo Stretto di Gibilterra facebook MEDIO ORIENTE | I Pasdaran hanno dichiarato di aver preso di mira un caccia F-16 israeliano. "Un caccia nemico F-16 ostile appartenente al regime sionista è stato colpito alle 3:45 del mattino nell'Iran centrale", hanno scritto sul loro sito web Sepah News. # x.com