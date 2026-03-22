L'Iran ha annunciato sei condizioni che, secondo le sue richieste, devono essere soddisfatte affinché il conflitto con Stati Uniti e Israele possa terminare. Le richieste sono state rese pubbliche da rappresentanti di Teheran, che hanno indicato i criteri necessari per considerare conclusa la disputa. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici su queste sei condizioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le richieste avanzate da Teheran. L’Iran ha definito sei condizioni fondamentali per mettere fine al conflitto con Stati Uniti e Israele. Tra le priorità emerge la richiesta di garanzie concrete affinché le ostilità non si ripetano in futuro, considerata essenziale per qualsiasi accordo duraturo. Un altro punto centrale riguarda la chiusura delle basi militari statunitensi presenti nella regione, vista da Teheran come una misura necessaria per ridurre le tensioni e ristabilire un equilibrio strategico. Risarcimenti e scenario regionale. Tra le condizioni figura anche il pagamento di un risarcimento all’Iran, a compensazione dei danni subiti durante il conflitto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Iran: sei condizioni per la fine del conflitto

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