Conferenza stampa Grosso post Juve Sassuolo | le sue dichiarazioni

Dopo la partita tra Juventus e Sassuolo della 30ª giornata di Serie A 202526, l'allenatore del Sassuolo ha tenuto una conferenza stampa. Durante l'incontro ha risposto alle domande dei giornalisti, commentando le prestazioni della squadra e gli aspetti principali del match. Sono state affrontate anche le strategie adottate e le eventuali criticità emerse durante la gara.

Di Carlo post Juventus Next Gen Gubbio: «Ci lascia l’amaro in bocca questo pareggio ma se li lasci giocare hanno qualità.» Brambilla post Juventus Next Gen Gubbio: «Per noi la partita non è mai finita, questi ragazzi non mollano mai. Puczka ha voglia e testa giusta» Pagelle Juventus Next Gen Gubbio: Puczka da 9 gol in stagione, Guerra eterno, scossa Oboavwoduo dalla panchina. Licina. VOTI Juventus Next Gen Gubbio 2-2: pareggia Guerra al fotofinish! Bianconeri che non muoiono mai Canzi dopo il Genoa: «Abbiamo l’ansia, dobbiamo essere più lucide. Però ho visto lo spirito di squadra» Juve Milan Primavera 1-1: secondo pareggio consecutivo per i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Grosso post Juve Sassuolo: le sue dichiarazioni Articoli correlati Conferenza stampa Spalletti post Juve Sassuolo: le sue dichiarazionidi Marco BaridonConferenza stampa Spalletti post Juve Sassuolo: le sue dichiarazioni dopo il match della 30ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... Conferenza stampa Conte post Juve Napoli: le sue dichiarazioniEn-Nesyri alla Juve, i bianconeri hanno fissato la deadline: se entro quella data non arriva il sì, si andrà su un profilo differente Maldini Juve,... La conferenza stampa di mister Fabio Grosso prima di Sassuolo-Juventus Aggiornamenti e notizie su Juve Sassuolo Temi più discussi: Watch Sassuolo - Bologna Live Stream Online | DAZN IT; Watch Torino - Parma Live Stream Online | DAZN IT; SN - Grosso conferenza stampa post Sassuolo Bologna: Quando ti manca l'adrenalina non è semplice; Grosso: L’obiettivo è incidere sulla nostra prestazione, bisognerà avere grande forza. Conferenza stampa Grosso alla vigilia di Juve Sassuolo: le dichiarazioni verso il match della 30ª giornata di Serie A 2025/26Conferenza stampa Grosso alla vigilia di Juve Sassuolo: le dichiarazioni verso il match della 30ª giornata di Serie A 2025/26 ... calcionews24.com Juventus-Sassuolo, Grosso in conferenza: Sappiamo che sarà difficile ma ci vogliamo provareLe parole di Fabio Grosso alla vigilia della sfida di domani contro la Juventus. Per il tecnico neroverde, domani servirà una grande prestazione e un pizzico di fortuna per riuscire ad ottenere punti. msn.com Pagelle Juve Sassuolo I voti ai protagonisti del match facebook Buona #Juve contro il #Sassuolo: bianconeri avanti 1-0 al 45' con Yildiz x.com