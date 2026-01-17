Conferenza stampa Runjaic post Udinese Inter | Ecco cosa ci è mancato Nel primo tempo hanno mostrato le loro qualità ma nel secondo… Tridente? Forse era tardi

Al termine di Udinese-Inter, l’allenatore dei bianconeri Runjaic ha commentato la partita, evidenziando le differenze tra il primo e il secondo tempo. Nel suo intervento ha analizzato le qualità mostrate dai nerazzurri nella prima frazione e ha riflettuto sulla gestione del tridente, suggerendo che forse fosse troppo tardi per incidere. Di seguito, le principali osservazioni del tecnico nel post partita.

Inter News 24 Conferenza stampa Runjaic post Udinese Inter. Le parole del tecnico dei bianconeri al termine della sconfitta nel match della 21a giornata. Al termine della gara persa 1-0 contro l' Inter, l'allenatore dell' Udinese, Kosta Runjaic, ha commentato la prestazione della sua squadra evidenziando le difficoltà incontrate soprattutto nella fase offensiva. Runjaic ha riconosciuto la qualità mostrata dall'Inter nel primo tempo, spiegando come nella ripresa l'Udinese abbia fatto qualcosa in più senza però trovare la precisione necessaria negli ultimi metri. Il tecnico ha poi risposto sulle scelte a gara in corso e sulle condizioni fisiche di Piotrowski, uscito acciaccato dal match.

