Conferenza stampa Cuesta post Parma Fiorentina | Vittoria importante ma la strada per crescere è ancora lunga Ci sono stati momenti in cui la partita non è stata come volevamo

Cuesta nel post gara: "Siamo solidi e ci siamo adattati bene alla partita" - Carlos Cuesta, allenatore del Parma, dopo il successo contro la Fiorentina ha parlato in conferenza stampa davanti ai giornalisti presenti al Tardini. firenzeviola.it

Conferenza stampa Cuesta post Parma Lazio. Il tecnico dei crociati analizza la sconfitta del Tardini maturata nonostante la superiorità numerica - Il tecnico dei crociati analizza la sconfitta del Tardini maturata nonostante la superiorità numerica Al termine della sfida del Tardini, che ha visto il Par ... calcionews24.com

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa Milan-Verona e ha analizzato le difficoltà con le ‘piccole’ della squadra rossonera. Parole chiare e precise: https://fanpa.ge/dNtce - facebook.com facebook

« . » La conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Verona: un altro assente e un recupero. E su Ricci… #allegri #milanverona #milanpress x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.