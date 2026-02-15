Alessandro Del Piero ha commentato il derby d’Italia, spiegando che la vittoria dell’Inter è stata influenzata dal fatto che i nerazzurri hanno sfruttato meglio alcune decisioni arbitrali e che Pio Esposito sta crescendo rapidamente. L’ex campione ha sottolineato come il giovane difensore abbia dimostrato una grande determinazione, contribuendo in modo decisivo alla prestazione della squadra.

Inter News 24 Del Piero analizza la vittoria dei nerazzurri sulla Juventus di Spalletti, soffermandosi sulla gestione dell’arbitraggio e sulla crescita di Pio Esposito. Il successo dei meneghini contro la “Vecchia Signora” ha lasciato strascichi polemici, nonostante il prezioso +8 in classifica sul Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ex capitano bianconero Alessandro Del Piero, leggenda del calcio mondiale e raffinato opinionista televisivo, ha messo in guardia Cristian Chivu, tecnico romeno alla guida dei padroni di casa, circa la gestione nervosa del match. Se da un lato i Biscioni godono della qualità di Federico Dimarco, esterno sinistro dal piede vellutato, dall’altro la sfida è stata condizionata da un’espulsione contestata che ha penalizzato la formazione di Luciano Spalletti, allenatore toscano esperto e stratega della panchina. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Del Piero analizza il derby d’Italia: «L’Inter ha avuto un plus, Pio Esposito sta determinando sempre di più»

