Del Piero analizza il derby d’Italia | L’Inter ha avuto un plus Pio Esposito sta determinando sempre di più
Alessandro Del Piero ha commentato il derby d’Italia, spiegando che la vittoria dell’Inter è stata influenzata dal fatto che i nerazzurri hanno sfruttato meglio alcune decisioni arbitrali e che Pio Esposito sta crescendo rapidamente. L’ex campione ha sottolineato come il giovane difensore abbia dimostrato una grande determinazione, contribuendo in modo decisivo alla prestazione della squadra.
Inter News 24 Del Piero analizza la vittoria dei nerazzurri sulla Juventus di Spalletti, soffermandosi sulla gestione dell'arbitraggio e sulla crescita di Pio Esposito. Il successo dei meneghini contro la "Vecchia Signora" ha lasciato strascichi polemici, nonostante il prezioso +8 in classifica sul Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ex capitano bianconero Alessandro Del Piero, leggenda del calcio mondiale e raffinato opinionista televisivo, ha messo in guardia Cristian Chivu, tecnico romeno alla guida dei padroni di casa, circa la gestione nervosa del match. Se da un lato i Biscioni godono della qualità di Federico Dimarco, esterno sinistro dal piede vellutato, dall'altro la sfida è stata condizionata da un'espulsione contestata che ha penalizzato la formazione di Luciano Spalletti, allenatore toscano esperto e stratega della panchina.
Adriano torna in Italia: «L’Inter è sempre nel mio cuore. Chivu mi ha sorpreso e Pio Esposito…»
Adriano torna in Italia e non nasconde l’affetto per l’Inter.
Zola non ha dubbi: «Inter la più forte del 2025, e lo sarà anche nel 2026! Chivu mi sta stupendo e Pio Esposito è un regalo per la Nazionale»
Gianfranco Zola ha espresso la sua fiducia nell’Inter come squadra più forte del 2025, preannunciando anche una conferma nel 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Del Piero perde la calma: Aveva già il cartellino in manoL'ex attaccante della Juventus molto duro a Sky con l'arbitro La Penna ... msn.com
Del Piero, la Juve in faccia alla tv: Kalulu non è fallo neanche su Barella. E ammutolisce ChivuCommentare la partita tra Inter e Juve è difficile, non tanto per la sconfitta ma per quanto successo in campo nel primo tempo. L'episodio del rosso a Kalulu, per secondo giallo, è l'ulteriore goccia ... msn.com
Inchinatevi a Pio Esposito! #fbstylelife facebook
Sacchi: “Inter, vittoria da incorniciare. Ecco su cosa dovrà lavorare Chivu. Pio Esposito è…” x.com