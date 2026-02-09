Koopmeiners a DAZN | Siamo un po’ arrabbiati perchè abbiamo avuto tante occasioni Gol annullato? Mi spiace era un gran momento per andare in vantaggio

Koopmeiners si sfoga dopo il pari tra Juventus e Lazio. L’ex Atalanta si dice arrabbiato perché la sua squadra ha avuto diverse occasioni, ma il gol annullato gli brucia ancora. «Mi spiace, era un momento importante per andare in vantaggio», commenta ai microfoni di DAZN, lasciando trasparire la delusione per un’occasione sfumata. La partita si è conclusa 2-2 allo Stadium, ma l’episodio ha lasciato l’amaro in bocca ai biancocelesti.

Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra Juventus e Lazio, gara andata in scena stasera allo Stadium e terminata 2-2. Teun Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Juve-Lazio 2-2. Le sue dichiarazioni. ARRABBIATI – « Siamo un po’ arrabbiati perchè abbiamo avuto occasioni per far gol ma sono mancati i passaggi finali e i tiri » ATTEGGIAMENTO – « Con questo mister vogliamo attaccare tanto, a me piace così. Per la Juve per me è un buon modo di giocare, creiamo tanto ed è bello. Ma è normale che puoi attaccare anche in difesa. Forse siamo un po’ poco precisi, sicuramente come abbiamo visto oggi dobbiamo fare meglio » DA DIFENSORE E GOL – « Mi spiace, penso che era un gran momento per andare in vantaggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

