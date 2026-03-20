Durante un intervento sul referendum, un commentatore ha citato Calamandrei per criticare il passaggio da figure storiche della Costituzione a politici come Nordio e Donzelli, affermando che non si vogliono così del male. Ha poi spiegato che voterà no per difendere la magistratura e per opporsi a un governo considerato non stabile, aggiungendo che anche dispetto a un politico specifico rappresenta una motivazione personale.

“I motivi per cui voterò no credo li conosciate e siano persino scontati ormai, voteremo No per difendere la magistratura, dare una spallata a questo governo di scappati di casa, anche soltanto per fare dispetto a Bocchino che mi sembra un ottimo motivo”. Così Andrea Scanzi all’ evento organizzato dal Fatto Quotidiano al Teatro Italia a Roma, La Costituzione è NOstr a. Scanzi ricorda di votare No anche per “ coltivare la memoria ” e legge quindi alcuni estratti di un libro di Piero Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, “fatto uscire a metà degli anni ’30 e concluso nel 1954”. “Passare da padri costituenti come Calamandrei, De Gasperi, Terracini a questi soggetti qua, Nordio, Donzelli, Gasparri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, l’intervento di Scanzi per il No citando Calamandrei: “Passare dai padri costituenti a soggetti come Nordio e Donzelli, non vogliamoci così del male”

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