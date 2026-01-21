Referendum così il sorteggio disarma le correnti

Il referendum rappresenta uno strumento fondamentale di partecipazione democratica, ma può essere influenzato da diverse dinamiche politiche. In questo articolo, il professor Nicolò Zanon, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, analizza come il sorteggio possa contribuire a ridurre le tensioni tra le correnti politiche, offrendo un metodo più equo e trasparente per la selezione delle decisioni. Un approfondimento utile per comprendere le implicazioni di questa proposta nel contesto della partecipazione civica.

Per gentile concessione della rivista Il Mulino pubblichiamo ampi stralci dell’articolo del professor Nicolò Zanon, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale e presidente del Comitato “Sì Riforma”. Il testo integrale è leggibile all’indirizzo https:www.rivistailmulino.itspecialeil-referendum-sulla-giustizia, che ospita anche l’intervento in favore delle ragioni del No di Rocco Gustavo Maruotti, segretario generale dell’Anm. Nonostante quel che sostengono molti oppositori – per i quali la revisione costituzionale avrebbe solo di mira l’indebolimento del Consiglio superiore della magistratura e, di conseguenza, della magistratura ordinaria nel suo insieme – è la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti a porsi con chiarezza quale primo obiettivo essenziale della riforma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

