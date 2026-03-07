Edicole al capolinea | -76% i ricavi si guadagnano 3 euro lordi l’ora Ma c' è un piano per salvare i presidi di quartiere

Le edicole in Italia stanno attraversando una fase di crisi, con una diminuzione del 76% dei ricavi e un guadagno medio di soli 3 euro lordi all’ora. Tra i prodotti più venduti ci sono quotidiani locali, sportivi, alcune riviste e il solito Gratta e vinci da due euro. La presenza nei quartieri è minacciata e si cercano soluzioni per mantenere i punti vendita aperti.

Tra informazione digitale e Intelligenza artificiale, in Italia le edicole sono quasi dimezzate negli ultimi vent'anni. A Piacenza quelle storiche sono sparite praticamente tutte. Il sindacato dei giornalai: «Al lavoro con Comune e governo per rilanciare i servizi, potrebbero diventare un ufficio postale. Ma i giovani devono capire che non c'è solo il web per informarsi»

