Le prime indicazioni arrivate dallo scrutinio delle elezioni comunali in Francia delineano un quadro politico che ridimensiona le ambizioni delle forze più radicali. I dati iniziali mostrano infatti una battuta d’arresto sia per il Rassemblement National sia per La France Insoumise, incapaci di tradurre il consenso nazionale in successi significativi a livello locale. Il risultato assume un peso politico rilevante, perché arriva in un contesto in cui entrambe le formazioni puntavano a consolidare la propria presenza nei territori. Nel dettaglio, il partito guidato da Marine Le Pen registra sconfitte simboliche nel sud del Paese, un’area storicamente considerata favorevole alla destra radicale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Comunali in Francia, frenano le forze estreme: RN e LFI non sfondano

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