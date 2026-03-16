Elezioni comunali Francia | la sinistra resiste RN si espande

Alle elezioni comunali in Francia, si sono svolti i primi turni e si è visto come la sinistra sia riuscita a mantenere alcuni dei suoi consensi, mentre il Rassemblement National ha continuato a espandersi in diverse aree del paese. Gli elettori si sono recati alle urne per scegliere i rappresentanti locali, con risultati che mostrano una distribuzione variegata dei voti tra i vari schieramenti politici.

Al primo turno delle elezioni comunali in Francia la sinistra resiste mentre l’estrema destra RN si espande. Grande attesa per il secondo turno, che si terra il 22 marzo. Domenica 15 marzo i cittadini francesi si sono recati alle urne per il primo turno delle elezioni comunali. Il Rassemblement National (RN) e La France Insoumise (LFI), i due partiti che hanno utilizzato le elezioni comunali come test in vista delle elezioni presidenziali, sono usciti rafforzati dal primo turno. Nelle tre città più grandi di Francia, la sinistra uscente sta ottenendo buoni risultati: il socialista Emmanuel Grégoire (37,98%) è nettamente in vantaggio sull’ex... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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