risultati delle elezioni in francia alle municipali crisi del centro mentre crescono le ali estreme

Alle recenti elezioni municipali in Francia, i risultati mostrano un rafforzamento dell’estrema sinistra e dell’estrema destra, mentre il centro politico si indebolisce. I partiti di queste aree ottengono percentuali più alte rispetto alle precedenti consultazioni, evidenziando un cambiamento nel panorama elettorale. La partecipazione si mantiene elevata, e le maggiori città vedono una crescita significativa dei voti per queste forze.

I risultati delle elezioni municipali in Francia offrono un antipasto in vista delle presidenziali del 2027. Il partito del presidente Macron esce ridimensionato dal voto, mentre a gioire è il partito di estrema sinistra France Insoumise. In attesa dei ballottaggi, risultato abbastanza buono anche per Rassemblement National di Marine Le Pen, mentre i socialisti si consolano con i risultati di Parigi e Lione. In difficoltà, invece, macronisti e gollisti. Risultati elezioni francesi, il nodo delle alleanze Elezioni in Francia, ottimo risultato per La France Insoumise A Parigi avanti il socialista Grégoire Risultati elezioni francesi, il nodo... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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