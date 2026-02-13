Il tecnico del Como, Marco Gatti, ha deciso di puntare sulla formazione più offensiva per cercare di conquistare punti fondamentali nella corsa alla salvezza, mentre la Fiorentina, reduce da una serie di risultati altalenanti, spera di rilanciarsi in zona Europa.

Como e Fiorentina si incrociano sabato 14 febbraio alle ore 15:00 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, in una sfida che rappresenta un test di maturità per i padroni di casa e un’ultima spiaggia per la gestione tecnica degli ospiti. Il sodalizio lariano approda all’appuntamento con il morale alle stelle dopo l’impresa storica di martedì scorso al “Maradona”, dove ha eliminato il Napoli ai calci di rigore conquistando una semifinale di Coppa Italia che mancava dal 1986. La Fiorentina di Paolo Vanoli, di contro, naviga in acque agitatissime: il pareggio beffardo subito al 94? contro il Torino (2-2) ha prolungato a tre le giornate senza successi, lasciando i viola in piena zona retrocessione a tre lunghezze dalla salvezza e con un tecnico fortemente in discussione. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Il Pronostico | Como-Fiorentina, tra sogno Champions e incubo salvezza

Approfondimenti su como fiorentina

La Fiorentina attraversa un momento difficile in questa stagione di Serie A, passando da ambizioni di qualificazione in Champions League a rischiare la retrocessione in Serie B.

Ultime notizie su como fiorentina

Argomenti discussi: Pronostico Como-Fiorentina: analisi, quote e consigli; Pronostici Como-Fiorentina: Statistiche, Analisi, Dove in TV 14.02.2026 Serie A; Serie A, Fiorentina – Torino: pronostico e probabili formazioni; Napoli-Como (Coppa Italia): orario, dove vederla in tv e pronostico.

Pronostico Como-Fiorentina: duello tra chi vola e chi ha paura di cadereComo-Fiorentina è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

Pronostico Como vs Fiorentina – 14 Febbraio 2026La sfida di Serie A tra Como e Fiorentina si giocherà il 14 Febbraio 2026 alle 15:00 presso lo storico Stadio Giuseppe Sinigaglia. Si preannuncia una gara ... news-sports.it

Il Como sfida la Fiorentina, ma Fabregas pensa anche al Milan: dubbi su Nico Paz e gli altri diffidati x.com

LA SCIARPA DEL COMO PER TE! PRONOSTICO COMO - FIORENTINA Partecipa al nostro contest e vinci la Sciarpa del Como! Fai il tuo pronostico sulla partita COMO - FIORENTINA e avrai la possibilità di ricevere in regalo la sciarpa - facebook.com facebook