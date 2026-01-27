Il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo propone due posizioni contrastanti sulla separazione delle carriere. La consultazione, ancora soggetta a contenziosi, coinvolge cittadini e istituzioni nel dibattito sulla riforma. In questo contesto, è importante comprendere i punti di vista per poter esprimere un voto informato e consapevole.

Roma, 27 gennaio 2026 – Si voterà il 22 e 23 marzo (sebbene la data della consultazione è al centro di un contenzioso che è approdato davanti al Tar del Lazio e che rischia di rimettere in discussione quanto precedentemente deliberato). Gli elettori troveranno sulla scheda una domanda secca, dal linguaggio tecnico ma dal peso politico rilevante: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?”. È il referendum confermativo sulla riforma della giustizia voluta dal governo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché votare sì o no al referendum sulla giustizia. I due punti di vista sulla separazione delle carriere

Approfondimenti su Roma 27 gennaio 2026

A Napoli, Di Pietro sottolinea che votare sì alla separazione delle carriere è una decisione logica, radicata nella sua esperienza professionale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Votare sì o no al referendum sulla giustizia | VIVAVOCE

Ultime notizie su Roma 27 gennaio 2026

Argomenti discussi: Occhio alla salute: perché votare No al referendum sulla giustizia; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No - CGIL; Referendum giustizia: le ragioni del Sì; Referendum costituzionale sulla giustizia: perché sì, perché no, cosa cambia davvero.

Referendum Costituzionale, gli avvocati: Ecco perché votare sìLe ragioni del sì. Referendum Giustizia: è questo il titolo dell’evento organizzato dalla Camera Penale di Cremona e Crema ... cremonaoggi.it

Referendum, perché molti Popolari votano Sì. L’opinione di MerloNel rigoroso rispetto del pluralismo politico ed elettorale ormai consolidato da tempo, non possiamo non rilevare che anche e soprattutto nel mondo Popolare c’è una forte propensione a votare Sì al pr ... formiche.net

Il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi, invita ad andare a votare al referendum sulla giustizia: "La separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici e l'assetto del Csm sono temi che, come Pastori e come comunità ecclesiale, non ci devono las - facebook.com facebook

Dopo aver letto, ascoltato, studiato le ragioni di entrambe le parti, PIF ha deciso di votare NO al referendum sulla legge Nordio e ce lo ha raccontato in questo video. x.com