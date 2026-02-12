Le Pro Loco di tutta Italia si mobilitano per tenere in vita feste, sagre e tradizioni che rischiano di scomparire. In un momento in cui i piccoli borghi perdono abitanti, queste associazioni cercano di attirare visitatori e rivitalizzare le comunità locali. Senza il loro impegno, molte di queste tradizioni rischierebbero di sparire del tutto. La sfida è grande, ma le Pro Loco non mollano.

"Ultimamente si parla tanto dello spopolamento dei piccoli borghi, ma se non ci fossero le Pro Loco a fare qualcosa sarebbe una tristezza. Ecco noi vogliamo evitare proprio questo e da sempre valorizziamo i territori. Con le nostre feste e sagre diamo una mano anche all’economia dei piccoli paesi e promuoviamo un turismo autentico e sostenibile". Veri e propri motori di comunità capaci di trasformare il patrimonio locale in una risorsa condivisa e in un’opportunità di sviluppo sostenibile con ricadute sociale ed economiche: sono questo le Pro Loco. "Oltre 700 in Lombardia e 6.200 in Italia - dichiara Pietro Segalini, presidente del Comitato Regionale Pro Loco Lombardia - pensate che dietro ad ogni Pro Loco ci sono tanti decine di soci e migliaia di volontari attivi e che ogni Pro Loco organizza una media di 10 manifestazioni, tra sagre, fiere ed eventi culturali su tutto il territorio regionale: dalle aree alpine e prealpine ai piccoli borghi della pianura, dai contesti rurali ai centri minori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Feste, sagre e tradizioni. La sfida delle 700 Pro Loco: "L’economia della bellezza contro lo spopolamento"

Sapori d'inverno: il viaggio dell'Italia tra Sagre e Tradizioni in questa domenica di febbraioNonostante il calendario segni il cuore della stagione fredda, questa domenica 8 febbraio 2026 vede l'Italia riscaldarsi attraverso il calore ... dailyexpress.it

Weekend Roma e Lazio 14-15 febbraio 2026: sagre, Carnevali, musica e cultura, provincia per provinciaGuida completa al weekend 14-15 febbraio 2026 nel Lazio: sagre, Carnevali, mostre e spettacoli, provincia per provincia, con orari e luoghi ... ilquotidianodellazio.it

11/2/26. La Pro Loco di Chioggia annuncia per sabato 28 febbraio alle 17.30 in auditorium S.Nicolò lo spettacolo teatrale "El Barba Sucon. Int'el barinto ciaro". Biglietto €5 (gratis per tesserati Pro Loco-UNPLI) x.com

Apprendo che il pranzo sociale della Pro loco non si farà per mancanza di partecipazione. Faccio presente che le pro loco vivono dell'autofinanziamento e quindi queste iniziative sono fondamentali per programmare le future attività, non si può pensare che gl - facebook.com facebook