polenta torna la regina delle sagre la pro loco apparecchia per 7mila

La Pro Loco ha organizzato una sagra dedicata alla polenta, preparandosi a servire oltre 7.000 porzioni. Sono stati utilizzati più di 300 chili di farina di mais bramata e 200 chili di sugo, con l’obiettivo di produrre almeno 20 caldare di polenta calda e fumante. L’evento coinvolge una comunità di circa 7.000 persone.

Più di 300 chili di farina di mais bramata (con granuli più grossi) e 200 di sugo, per preparare almeno 20 caldare di polenta, per un totale che supera le 7mila porzioni. E, di contorno, 1 quintale di trippa, almeno mille piadine, 60 kg di dolci, 20 chili di pecorino nostrano e 15 prosciutti. Sono numeri record quelli che accompagnano la preparazione della 219esima ‘Sagra Polentara’ di San Costanzo, domanica prossima, sagra che da tre anni si fregia del riconoscimento regionale di ‘Sagra di qualità’ e non potrebbe essere altrimenti, anche perché si tratta della più antica delle Marche, essendo nata poco dopo la metà dell’800, che dal 1975 si tiene due volte l’anno: durante la Quaresima e a luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

