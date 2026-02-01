Oggi si può già vedere l’entusiasmo tra i bambini delle classi quinte di Empoli, che stanno lavorando al progetto “Come ti vorrei!”. Sono più di 200 studenti pronti a ridisegnare la piazza Don Minzoni con le loro idee e il loro ingegno. Sono già stati raggiunti i numeri previsti e il coinvolgimento cresce di giorno in giorno.

Saranno dieci le classi quinte delle scuole primarie di Empoli protagoniste del progetto “Come ti vorrei!“, dedicato alla riqualificazione di piazza Don Minzoni attraverso lo sguardo e l’ingegno dei bambini. Quattro classi appartengono all’Istituto comprensivo Empoli Est e quattro all’Istituto comprensivo Empoli Ovest, a cui si aggiungono una classe dell’Istituto Calasanzio e una del Conservatorio Santissima Annunziata. Per la primaria Leonardo da Vinci partecipano sia la 5A che la 5B. Dal centro alle frazioni, largo alla fantasia di oltre 200 alunni. Coinvolte le quinte della scuola Carducci, della Galilei di Avane e della Rovini di Cascine, insieme alla quinta della primaria di Serravalle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Baby-architetti all’opera. Adesioni oltre quota 200

