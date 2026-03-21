Il drammatico volo nel vuoto di Debora Silvestri alla Sanremo Women | immagini terribili è cosciente
Durante l’evento Sanremo Women, Debora Silvestri ha perso il controllo e si è schiantata contro il suolo sottostante dopo una caduta in curva. Le immagini dell’incidente mostrano il momento in cui la partecipante precipita nel vuoto, rimanendo cosciente dopo l’impatto. L’incidente ha suscitato grande attenzione tra gli spettatori e i presenti alla manifestazione.
Sanremo Women: Debora Silvestri non riesce a evitare la maxi-caduta in curva e precipita nella strada sottostante. La classe '98 è cosciente e sotto osservazione medica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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