Il drammatico volo nel vuoto di Debora Silvestri alla Sanremo Women | immagini terribili è cosciente

Durante l’evento Sanremo Women, Debora Silvestri ha perso il controllo e si è schiantata contro il suolo sottostante dopo una caduta in curva. Le immagini dell’incidente mostrano il momento in cui la partecipante precipita nel vuoto, rimanendo cosciente dopo l’impatto. L’incidente ha suscitato grande attenzione tra gli spettatori e i presenti alla manifestazione.