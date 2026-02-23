Cuffie con sostanze pericolose | ecco i modelli segnalati e come proteggersi

Un’indagine europea ha scoperto che alcuni modelli di cuffie contengono sostanze pericolose, a causa di test su 81 dispositivi provenienti da vari paesi e negozi online. I ricercatori hanno analizzato le cuffie, tra auricolari in-ear e over-ear, e hanno identificato componenti chimici nocivi. La scoperta mette in evidenza il rischio per i consumatori e la necessità di controlli più severi. Si cercano ora modi per proteggersi durante l’uso quotidiano.

L'allarme arriva da un gruppo di ricerca che ha analizzato 81 dispositivi venduti in Europa, di brand più e meno noti, chiedendo norme più severe per limitare l'uso di questi additivi nel settore tecnologico Un'indagine scientifica paneuropea condotta dal progetto ToxFree LIFE for All ha analizzato 81 modelli di cuffie audio, tra auricolari in-ear e cuffie over-ear, acquistati in diversi paesi europei e su marketplace online. Il risultato è chiaro: tutte le cuffie testate contengono tracce di sostanze chimiche potenzialmente nocive per la salute umana.

Cuffie e cancro, tornate ad ascoltare musica e audio senza cuffie: trovate sostanze chimiche che generano il cancro in tutte le marche diffuse in commercioUno studio recente ha scoperto che le cuffie, usate quotidianamente da milioni di persone, contengono sostanze chimiche cancerogene.

Tir cisterna con sostanze pericolose perde rimorchio sull’autostrada, incidente a ExillesUn tir cisterna che trasportava sostanze pericolose si è ribaltato nella galleria Cels a Exilles, nel comune di Susa.

Anche se la pericolosità immediata non è confermata, gli esperti avvertono del rischio di un "effetto cocktail", dove piccole quantità di sostanze diverse potrebbero avere effetti cumulativi nel tempo - facebook.com facebook