Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini con le eliminazioni di Kostyuk e Alexandrova | scenario già ribaltato

Con le eliminazioni di Kostyuk e Alexandrova, il quadro del tabellone di Jasmine Paolini si è modificato, creando nuove opportunità nel torneo degli Australian Open 2026. L’azzurra ha iniziato bene il suo cammino, superando con sicurezza la bielorussa Sasnovi? 6-1 6-2, dimostrando solidità e determinazione. Questo scenario già ribaltato apre outlook diversi nel percorso verso le fasi finali.

Jasmine Paolini ha iniziato con una vittoria il proprio percorso negli Australian Open 2026. Nel primo Slam della stagione, l’azzurra ha sconfitto piuttosto nettamente la bielorussa Aljaksandra Sasnovi? col punteggio di 6-1 6-2, mettendo in mostra un tennis solido e risoluto contro un’avversaria particolarmente fallosa. Sul cammino dell’azzurra ci sarà la vincitrice del confronto tra la polacca Magdalena Frech e la slovena Veronica Erjavec. Un secondo impegno non impossibile per la toscana, che però dovrà mantenere il proprio livello alto per fare più strada possibile. Lungo il cammino, Paolini si ritroverà qualche avversaria in meno del gruppo delle “più temibili”. 🔗 Leggi su Oasport.it

