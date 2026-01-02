Colto da malore finisce contro auto

Il primo gennaio 2026 è stato segnato da diversi eventi, tra cui interventi di spegnimento incendi causati dai fuochi di Capodanno in varie zone, tra Teglio, Campodolcino e la Bassa Valle. Inoltre, si sono verificati tre incidenti stradali di notevole gravità, uno dei quali ha coinvolto un uomo colto da malore che è finito contro un’auto. Un inizio d’anno caratterizzato da situazioni di emergenza che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soc

Oltre a diversi interventi per spegnere principi d'incendio – da Teglio a Campodolcino, ma pure in Bassa Valle - provocati dai botti di Capodanno, il primo giorno del 2026 ha fatto registrare anche tre incidenti stradali di una certa gravità. Il primo ha visto un'auto finire contro un muro a Livigno in via Bondi. Erano le 2.48 e a bordo viaggiavano due uomini di 36 e 31 anni e una giovane di 22. I soccorsi sono usciti in "rosso", ma fortunatamente le loro condizioni si sono rivelate molto meno serie. Non così invece per uno dei conducenti le auto – una Golf e una Suzuky Ignis - che si scontrate poco prima delle 10 sulla ex 38 a Talamona.

