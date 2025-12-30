Isso colto da malore sul posto di lavoro | muore 56enne

Un uomo di 56 anni ha perso la vita a seguito di un malore avvenuto sul luogo di lavoro nella serata di martedì 30 dicembre. L’incidente si è verificato a Isso, suscitando grande cordoglio tra colleghi e comunità locali. Le autorità stanno approfondendo le cause dell’evento, mentre si attendono eventuali aggiornamenti sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Isso. Un uomo di 56 anni ha perso la vita in seguito di un malore sul posto di lavoro avvenuto nella serata di martedì 30 dicembre. L'allarme è scattato intorno alle 21 in via Cascina Secchi 217, all'interno di un impianto lavorativo. I soccorsi sono intervenuti in codice rosso con un'ambulanza e un'auto medica, ma le condizioni dell'uomo sono apparse da subito critiche. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il 56enne non c'è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'accaduto

