Usa-Colombia l' incontro Trump-Petro a Washington dopo settimane di accuse e tensioni

Il presidente Donald Trump ha incontrato ieri a Washington il collega Gustavo Petro. L’incontro, durato quasi due ore, si è svolto in un’atmosfera amichevole e si distingue da settimane di accuse e tensioni tra i due. Entrambi i leader hanno definito l’incontro produttivo, segnando una svolta nelle relazioni tra Stati Uniti e Colombia.

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato per quasi due ore il suo omologo colombiano Gustavo Petro alla Casa Bianca, in un incontro che entrambi hanno definito amichevole e produttivo, segnando un drastico cambiamento dopo settimane di forti tensioni tra i due leader. Poche settimane fa Trump aveva accusato Petro di favorire il traffico di droga verso gli Stati Uniti e aveva minacciato l’uso della forza militare. Dopo l’incontro, tuttavia, il presidente americano ha cercato di minimizzare le critiche passate, ammettendo di non conoscere personalmente Petro prima di quell’incontro e definendo la conversazione “molto buona”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha risposto alle dichiarazioni di Donald Trump, che aveva invitato Petro a “guardarsi le spalle” in seguito all’operazione militare a Caracas e alla cattura di Nicolás Maduro.

