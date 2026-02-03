Gustavo Petro si prepara ad incontrare Donald Trump. Prima di partire, il presidente colombiano ha detto di aver visitato sua madre per congedarsi, senza nascondere un tono di ironia. L’incontro tra i due si annuncia teso, in un paese ancora afflitto dal narcotraffico e con l’ultradestra che si fa sentire.

“Prima di questa riunione ho visitato mia madre, per congedarmi”. La prende con ironia il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ma l’incontro con Donald Trump non sarà una passeggiata di salute. Dietro l’esagerazione c’è un fondo di verità, poiché il vis-à-vis Trump prevede ricatti, minacce e ritorsioni. Soprattutto se si parla di narcotraffico e sicurezza, temi controversi, ora al centro dell’agenda, e della possibile presenza militare Usa a Bogotà. L’incontro bilaterale nell o Studio Ovale è previsto nel pomeriggio di martedì 3 febbraio. Dopo, Petro terrà alle 15.30 ( le 21.30 in Italia ) una conferenza stampa nell’ambasciata colombiana a Washington. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Colombia lacerata dal narcotraffico e con l’ultradestra che incombe: il presidente Petro vola da Trump

Approfondimenti su Colombia Petro

Un video diffuso recentemente ha sollevato preoccupazioni riguardo alle attività del Presidente colombiano Gustavo Petro.

Un recente rapporto suggerisce che il presidente colombiano Gustavo Petro potrebbe essere coinvolto in attività legate alla produzione di cocaina destinata agli Stati Uniti.

Ultime notizie su Colombia Petro

