Nella classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026, Marco Odermatt si è aggiudicato il titolo con 1626 punti. Il pilota svizzero guida la graduatoria con un vantaggio di 668 punti sul brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, a tre gare dalla fine della stagione. Nella stessa classifica, il francese Paris supera Franzoni.

Marco Odermatt ha vinto la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Lo svizzero svetta con 1626 punti e può fare affidamento su un margine di 668 lunghezze nei confronti del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, quando mancano 3 gare alla conclusione della stagione. Giovanni Franzoni è il miglior italiano: il bresciano si trova in nona posizione. CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO. 1. Marco Odermatt (Svizzera) 1.626 2. Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 958 3. Atle Lie McGrath (Norvegia) 844 4. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 771 5. Franjo Von Allmen (Svizzera) 770 6. Loic Meillard (Svizzera) 763 7. Vincent Kriechmayr (Austria) 731 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Paris supera Franzoni, Odermatt in trionfo

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