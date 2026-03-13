Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Odermatt in trionfo Franzoni in top-10

Marco Odermatt ha vinto la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo la discesa libera di Courchevel. Lo svizzero svetta con 1.590 punti e può fare affidamento su un margine di 632 lunghezze nei confronti del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, quando mancano 6 gare alla conclusione della stagione. Giovanni Franzoni è il miglior italiano: il bresciano si trova in ottava posizione. CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO. 1. Marco Odermatt (Svizzera) 1.590 2. Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 958 3. Atle Lie McGrath (Norvegia) 844 4. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 771 5. Loic Meillard (Svizzera) 763 6. Franjo Von Allmen (Svizzera) 664